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İzmit Belediyesi, UV dezenfeksiyon robotu üretti

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.06.2020 11:48 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, kendi ürettiği Ultraviyole (UV) dezenfeksiyon robotu için patent başvurusunda bulunuyor.Korona virüse karşı aldığı önlemlerle ilk günden itibaren örnek bir mücadele gösteren İzmit Belediyesi, salgınla mücadelede yeni bir dönemi başlatıyor.

İzmit Belediyesi, UV dezenfeksiyon robotu üretti

Korona virüsle mücadele çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, kendi ürettiği Ultraviyole (UV) dezenfeksiyon robotu için patent başvurusunda bulunuyor.
Korona virüse karşı aldığı önlemlerle ilk günden itibaren örnek bir mücadele gösteren İzmit Belediyesi, salgınla mücadelede yeni bir dönemi başlatıyor. Salgın döneminde yüz binlerce maske, bone, siperli maske üreterek sürdüren İzmit Belediyesi, şimdi de kendi üretimi olan UV dezenfeksiyon robotu ile salgınla mücadeleyi ileri boyuta taşıyor. Belediye ekiplerince üretimini gerçekleştirdiği UV dezenfeksiyon robotu, üzerindeki ultraviyole ışın tüpleri sayesinde yüzeyin şekli ve konumu ne olursa olsun dezenfeksiyon işlemini yapabiliyor. Her türlü virüsle mücadele için tasarlanan robotla, android telefon üzerinden bağlantı kurulabiliyor. İnsansız bir ortamda aktif hale getirilen robot, 20 dakika içerisinde 20 metrekarelik bir alanı etkin dezenfekte edebiliyor.
İnternet üzerinden uzaktan kumanda da edilebilen cihaz, UV ışın teknolojisi ile mikrop ve bakterilere karşı etkin mücadele veriyor. İzmit Belediyesi kendi üretimi UV dezenfeksiyon Cihazı için yakın dönemde patent başvurusunda bulunacak.

İzmit Belediyesi, UV dezenfeksiyon robotu üretti

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