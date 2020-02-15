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İzmit Belediyesi uzman alımı mülakatı tamamlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.02.2020 10:55 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal hizmet uzmanı alımı için yapılan mülakatlara bizzat katılarak süreci yerinde takip etti.İzmit Belediyesi’nde teknik personel işe alımlarında liyakatin sağlanması amacıyla getirdiği sınav sisteminin yazılı aşamasının ardından mülakat aşaması da tamamladı.

İzmit Belediyesi uzman alımı mülakatı tamamlandı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal hizmet uzmanı alımı için yapılan mülakatlara bizzat katılarak süreci yerinde takip etti.
İzmit Belediyesi’nde teknik personel işe alımlarında liyakatin sağlanması amacıyla getirdiği sınav sisteminin yazılı aşamasının ardından mülakat aşaması da tamamladı. Belediye bünyesinde açılan 3 kişilik sosyal hizmet uzmanı kadrosuna başvurarak yazılı sınava giren 62 kişiden yeterli puanı alan 15 kişi bu kez mülakatlara katıldı. İzmit Belediyesinin sosyal hizmet uzmanı adayları bu kez sözlü olarak alanları ile ilgili soruları yanıtladı.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin yanı sıra Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Sosyal Hizmet Bölümü Başkan Yardımcısı Elvam Atamtürk, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Kocaeli Şube Başkanı Yasemin Gözkonan Kahveci’nin de katılımıyla gerçekleştirdiği mülakatlarda adaylara uzmanlık alanlarıyla ilgili sorular yönetildi. Mülakatlarda adaylardan özellikle saha çalışmalarında yaşanabilecek olası örnek olaylar üzerinden durum tespitleri yapmaları istendi. Kameralarla kayıt altına alınan mülakat sonuçları, yapılacak değerlendirmelerin ardından İzmit Belediyesinin internet sitesinden kamuoyuna ilan edilecek.

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