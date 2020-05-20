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İzmit Belediyesi vatandaşları açık hava sinemasında buluşturacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.05.2020 10:27 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi’nin 21 Mayıs Perşembe akşamı planladığı nostaljik arabalı sinema etkinliği, hava yağışı beklentisi nedeniyle bugün saat 22.00’da Yahyakaptan Pazar Alanında gerçekleştirilecek.İzmit Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için arabalı açık hava sineması etkinliği düzenleyecek.

İzmit Belediyesi’nin 21 Mayıs Perşembe akşamı planladığı nostaljik arabalı sinema etkinliği, hava yağışı beklentisi nedeniyle bugün saat 22.00’da Yahyakaptan Pazar Alanında gerçekleştirilecek.
İzmit Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için arabalı açık hava sineması etkinliği düzenleyecek. Daha önce 21 Mayıs Perşembe günü yapılması planlanan etkinlik, havanın yağışlı olması nedeniyle bugün gerçekleştirilecek. Yahyakaptan Pazar Alanında saat 22.00’da başlayacak sinema etkinliğinde, Tolga Çevik’in başrolünde oynadığı ‘Sen Benim Herşeyimsin’ filmi, salgın günlerinde bunalan İzmitlilere nostaljik saatler yaşatacak.
Etkinlikte, sinemaseverler arabalarından inmeden güvenli bir şekilde sinema keyfi yaşayacak. Arabalı açık hava sinema etkinliğine araçlarıyla gelen vatandaşlara, alanın girişinde çeşitli ikramlar da dağıtılacak.

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