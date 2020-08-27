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İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne o isim atandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.08.2020 12:20 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesinin sahipsiz sokak hayvanları ile kırsaldaki besi hayvanlarının bakımı ve tedavisi başta olmak üzere, hayvan sağlığını koruma amaçlı temmuz ayı meclis toplantısında alınan kararla kurulan Veteriner İşleri Müdürlüğüne Dr.

İzmit Belediyesinin sahipsiz sokak hayvanları ile kırsaldaki besi hayvanlarının bakımı ve tedavisi başta olmak üzere, hayvan sağlığını koruma amaçlı temmuz ayı meclis toplantısında alınan kararla kurulan Veteriner İşleri Müdürlüğüne Dr. Mehmet Çetinkaya atandı.
İzmit Belediyesnin temmuz ayındaki meclis toplantısında alınan karar ile sahipsiz sokak hayvanlarının hastalık, sakatlık ve yaralarının teşhisi, gerekli tedavilerinin gerçekleştirilmesi, kırsal kesimlerdeki besi hayvanlarına yönelik çalışma yapılması ve hayvan sağlığının korunması için Veteriner İşleri Müdürlüğü kuruldu. Hayvan dostu İzmit Belediyesi bünyesinde kurulan Veteriner İşleri Müdürlüğüne ise Dr. Mehmet Çetinkaya atandı.

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