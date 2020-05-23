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İzmit Belediyesi, Yaşam Bahçesi ile üretecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.05.2020 18:34 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan “Yaşam Bahçesi” ile İzmit’te hem tarımsal üretime hem de istihdama tam destek verilecek.İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in sürekli vurguladığı “Üreten Belediye” anlayışı İzmit Ekolojik Yaşam Bahçesi ile ayrı bir anlam kazanacak.

İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan “Yaşam Bahçesi” ile İzmit’te hem tarımsal üretime hem de istihdama tam destek verilecek.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in sürekli vurguladığı “Üreten Belediye” anlayışı İzmit Ekolojik Yaşam Bahçesi ile ayrı bir anlam kazanacak. Toplamda 7 bin 810 metre kare alana kurulacak İzmit Yaşam Bahçesi, başta çocuklar olmak üzere her yaştan insanın katılabileceği eğitim ve atölyelerin olduğu, sürdürülebilir çevre ilkeleri doğrultusunda tasarlandı. İzmit Yaşam Bahçesi’nde süs bitkilerinin üretildiği seralar, aromatik ve tıbbi bitki yetiştirme alanları, ekim-dikim çalışmaları için yükseltilmiş bitki yatakları ile açık atölye alanları yer alacak.
Yaşam bahçesinde yer alan eğitim binasında ekolojik yaşam eğitimlerinin yanı sıra, sanatla üretimin birleştiği sukulent, teraryum, beton saksı yapımı ve kokedama gibi atölyelere de yer verilecek. Kadınlara istihdam alanı sağlayacak İzmit Yaşam Bahçesi’nde bir yandan da katma değeri yüksek olan bitkilerle ilgili denemeler yapılarak İzmitli yetiştiricilere ışık tutmak ve destek olmak amaçlanıyor.
Ziyaretçilerin ağırlanacağı yaşam bahçesinde ziyaretçiler yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin faydaları ile yetiştirme koşullarını yerinde görme, öğrenme ve deneyimleme imkanı bulacaklar. Özel olarak dizayn edilen tohum saklama odalarında tohumlar saklanarak sürdürülebilir üretime tam destek verilecek.

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