İzmit Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi imzaladı

İzmit Belediyesi bünyesinde çalışan bin 200 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi, belediye meydanında düzenlenen kutlama etkinliğinde imzalandı. Sözleşme kapsamında, en düşük işçi maaşı ocak ayı için 4 bin 535 TL, temmuz ayı için ise 4 bin 640 TL olarak belirlendi.

İzmit Belediyesi Meydanı’nda gerçekleşen imza töreninde, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük yer aldı. Sözleşme kapsamında en düşük işçi ücreti ocak ayı için 4 bin 535 TL, temmuz ayı için ise 4 bin 640 TL olarak belirlendi.

"Bugün haksızlığa ’dur’ dedik"

Eşit ücret sözleşmesi yaptıklarını söyleyen Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, "Bugün haksızlığa ’dur’ dedik. Bu belediyede yıllardır 48 farklı iş tanımına maruz olan arkadaşlarımız artık 7 farklı iş tanımına kavuşmuştur. Hayatımda çok sözleşme imzaladım. Fakat 20 yıllık sendika hayatımda imzaladığım en güzel sözleşme olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.