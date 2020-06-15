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İzmit Belediyesi’nden Gündoğdu’da asfalt seferberliği

KOCAELİ HABERLERİ  | 15.06.2020 15:53 | Son Güncelleme

Yazın gelmesiyle birlikte asfaltlama çalışmalarına kent genelinde hız veren İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi’nde 250 metrelik asfalt yama çalışması yaptı.Yollarda konforlu ulaşımı sağlamayı hedefleyen İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Gündoğdu Mahallesi’ndeki Türkyılmaz ve Özön sokaklarda asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.

Yazın gelmesiyle birlikte asfaltlama çalışmalarına kent genelinde hız veren İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi’nde 250 metrelik asfalt yama çalışması yaptı.
Yollarda konforlu ulaşımı sağlamayı hedefleyen İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Gündoğdu Mahallesi’ndeki Türkyılmaz ve Özön sokaklarda asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Doğal nedenlerle tahrip olan yollarda asfalt yama çalışması yapan ekipler, tahribata bağlı oluşan çukurları da kapattı. Çalışmalar kapsamında Tükyılmaz Sokak’taki bozulan 200 metrelik kısımda önce kazı çalışması yaptı. Kazı çalışması yapılan yerlere daha sonra 140 ton sıcak asfalt dökülerek yol düzeltildi. Ekipler aynı işlemi 45 ton asfalt kullanarak Özön Sokak’taki yolun 50 metrelik kısmında da gerçekleştirdi.
Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sayesinde mahallelerdeki yollar daha güzel bir görünüme kavuştu.

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