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İzmit Belediyesi’nden Kabaoğlu’na 150 ton asfalt

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.07.2020 15:57 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi Ali Örden Caddesi’nde 150 ton asfalt sererek yolu yeniledi.Üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını Kabaoğlu Mahallesi Ali Örden Caddesi’nde sürdürüyor.

İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi Ali Örden Caddesi’nde 150 ton asfalt sererek yolu yeniledi.
Üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını Kabaoğlu Mahallesi Ali Örden Caddesi’nde sürdürüyor. Ekipler, çalışmalar kapsamında caddenin kullanıma bağlı olarak deforme olan 150 metre uzunluğundaki kısmı iş makineleriyle düzelttikten sonra yolu sıcak asfaltla kapladı. Ekipler yaptıkları hummalı çalışmayla Ali Örden Caddesi’nin asfalt ihtiyacını kısa sürede tamamladı. Özellikle araç ulaşımında sorun yaratabilecek olan çukur ve tümsekleri de düzelten ekipler, 150 ton sıcak asfalt kullanarak yolu vatandaşların kullanımına sundu.

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