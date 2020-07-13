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İzmit Belediyesinden kadınlara özel spor etkinliği

KOCAELİ HABERLERİ  | 13.07.2020 11:07 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sosyal hayattan uzak kaldıktan sonra spor yapmak isteyen kadınlar için Yahyakaptan’da düzenlediği spor etkinliklerine devam ediyor.İzmit Belediyesi, normalleşme süreci ile birlikte, bir süre sosyal alanlardan uzak kalan kadınları sporla buluşturmaya devam ediyor.

İzmit Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle sosyal hayattan uzak kaldıktan sonra spor yapmak isteyen kadınlar için Yahyakaptan’da düzenlediği spor etkinliklerine devam ediyor.
İzmit Belediyesi, normalleşme süreci ile birlikte, bir süre sosyal alanlardan uzak kalan kadınları sporla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda her Pazar saat 09.00’da kadınlar, sosyal mesafe ve tedbirler eşliğinde hem spor yapıyor hem de güzel havanın tadını çıkarıyor. Bugün saat 09.00’da başlayan ve alanında uzman eğitmenler eşliğinde yapılan etkinliğe çok sayıda kadın katılım sağladı. Sosyal mesafe kuralına uyularak 1.5 metre aralıklarda belirlenen yerlere matlarını seren kadınlar, güne daha sağlıklı ve enerjik başlama şansı yakaladı. Yapılan sabah sporunun ardından İzmit Belediyesi ekipleri tarafından kadınlara, su ve yeşil elma ikram edildi. Spor eğitmenleri Çağla Tokur ve Belkıs Haytural ile yoga eğitmeni Ayşegül Ercan eşliğindeki sabah sporu etkinliği, her pazar günü sabah saat 09.00’da Yahyakaptan yürüyüş yolunda yapılmaya devam edecek.

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