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İzmit Belediyesinden kent tarihine yolculuk

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.09.2020 17:21 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, 27 Eylül Dünya Turizm Günü kapsamında düzenleyeceği yürüyüş etkinliğiyle, vatandaşları kent tarihinde yolculuğa çıkaracak.İzmit Belediyesi, 27 Eylül Dünya Turizm Günü etkinlikleri kapsamında İzmitliler için düzenlediği geniş çaplı gezi rotası ile vatandaşların kentin tarihi dokusuna adım atmasını sağlayacak.

İzmit Belediyesi, 27 Eylül Dünya Turizm Günü kapsamında düzenleyeceği yürüyüş etkinliğiyle, vatandaşları kent tarihinde yolculuğa çıkaracak.
İzmit Belediyesi, 27 Eylül Dünya Turizm Günü etkinlikleri kapsamında İzmitliler için düzenlediği geniş çaplı gezi rotası ile vatandaşların kentin tarihi dokusuna adım atmasını sağlayacak. 27 Eylül Pazar günü saat 08.30’ta Belediye Meydanı’nda toplanacak olan İzmitliler, programa Orhan Camii, Antik Tiyatro Anlatımı, Süleyman Paşa Hamamı, Akça Koca Meydanı, Sırrı Paşa Konağı, Yumurtacı Camii, Pembe Köşk, Yeşil Konak, Atatürk Redif Müzesi, Kasr-i Hümayun ile devam edecek ve son olarak Saat Kulesi’nde tarihe yürüyüş etkinliğini tamamlayacak.
Yaşanılan pandemi süreci sebebiyle seyahat kısıtlamalarıyla beraber şehir değiştiremeyen vatandaşların, başta İzmit’i tanımasını ön plana alan İzmit Belediyesi, düzenlediği etkinlik ile adım adım İzmit turu gerçekleştiriyor. Belediye Meydanı’ndan kalkacak olan otobüs, etkinliğin ilk rotası olan Orhan Camii’de vatandaşları bırakacak. Ardından sırasıyla gezi rotasını takip edecek olan vatandaşlar, İzmit’i boydan boya yürüyerek kentin dokusunu yakından görecek.

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