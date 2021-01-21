İzmit Belediyesinden köylere internet bağlantısı

İzmit Belediyesi, internet olmaması sebebiyle uzaktan eğitim alamayan çocuklar için internet erişimi sağlanan köylere yenilerini eklemeye devam ediyor.

Kırsal mahallelerde ve köylerde internetleri olmadığı için uzaktan eğitim alamayan çocuklara ücretsiz internet bağlantısı sözü veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, verdiği sözü tutarak birçok köye internet götürdü. Daha önceleri; Gökçeören, Şahinler, Nebihoca, Kozluca, Orhaniye, Mecidiye, Arpalık İhsaniye, Çavuşoğlu ve Yenice mahallelerine götürülen internetten sonra İzmit Belediyesi, hizmeti diğer köylere de taşımaya devam ediyor. Sarışeyh Merkez Köy’de iki ayrı yere olmak üzere internet bağlanıp, Bağlıca Roçkan ve Süverler Köyü’ne götürülen internet sayesinde; köy halkı ve öğrenciler pandemi sürecini daha rahat geçirecek.

İnternete erişim sağlayan köy sakinleri ve öğrenciler Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti. Akmeşe Sultaniye ve Balören’e de internet götürecek olan ekipler, diğer köylere de sırasıyla internet götürüleceğini, hiçbir köyün internetsiz kalmayacağını ve çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

