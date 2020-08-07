YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit Belediyesinden metruk yapılara geçit yok

İzmit Belediyesinden metruk yapılara geçit yok

KOCAELİ HABERLERİ  | 07.08.2020 12:23 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi’nde kullanılmayan ve tehlike oluşturan metruk binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi.Mahallerde kullanılmayan, görüntü kirliliğine sebep olan ve çevrede yaşayan vatandaşlar için tehlike oluşturan metruk binalar İzmit Belediyesi tarafından yıkılmaya devam ediliyor.

İzmit Belediyesi, Kadıköy Mahallesi’nde kullanılmayan ve tehlike oluşturan metruk binanın yıkım işlemini gerçekleştirdi.
Mahallerde kullanılmayan, görüntü kirliliğine sebep olan ve çevrede yaşayan vatandaşlar için tehlike oluşturan metruk binalar İzmit Belediyesi tarafından yıkılmaya devam ediliyor. İlçe genelinde güvenliği tehdit eden ve tehlike arz eden metruk binalar İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gözetiminde, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkılarak kötü görüntüler ortadan kaldırılıyor. Bu kapsamda Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak’ta bulunan metruk bina, belediye ekiplerince yıkıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Kocaeli Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:15
Sabah
05:56
Öğle
13:11
İkindi
17:03
Akşam
20:16
Yatsı
21:50

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Şifa Eczanesi
Kandira
Elif Eczanesi
Derince
Şifa Eczanesi
Karamursel
Çınar Eczanesi
Izmit
Özbay Eczanesi
Golcuk
Çağlar Eczanesi
Darica
Kayra Eczanesi
Golcuk
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Körfez ve Kartepeliler açık havada yaz konseri ile stres attı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Büyükşehir Gebze’de spor salonu çalışmalarına başladı

Büyükşehir Gebze’de spor salonu çalışmalarına başladı

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.