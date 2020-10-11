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İzmit Belediyesi’nden Serdar’da asfalt çalışması

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.10.2020 11:40 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi Serdar Mahallesi Güney Sokak’ta gerçekleşen asfalt çalışması gerçekleştirdi.İzmit Belediyesi yaz sezonunda başlayan ve havaların iyi gitmesiyle birlikte devam etmekte olan asfalt çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

İzmit Belediyesi Serdar Mahallesi Güney Sokak’ta gerçekleşen asfalt çalışması gerçekleştirdi.
İzmit Belediyesi yaz sezonunda başlayan ve havaların iyi gitmesiyle birlikte devam etmekte olan asfalt çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Son olarak Serdar Mahallesi’nde yapılan çalışmalara ise en çok çocukların yüzü güldü. Güney Sokak’ta yıllardır bakımsız kalan ve çocukların oyun oynadığı sokak İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından komple asfalt atılarak tamamen yenilendi. Daha önce engebeli olan ve çocukların takılıp düştüğü sokakta artık çocuklar gönüllerince rahat bir şekilde koşup oyunlar oynayabiliyor.
Serdar Mahallesi’nde ki bir diğer asfalt noktası ise Nurettin Paşa Caddesi oldu. Toplu ulaşım araçlarının da kullanıldığı bu caddede engebeli ve bozuk kısımlar yine İzmit Belediyesi ekipleri tarafından asfaltlanarak bölge halkının hizmetine sunuldu. Yetkililerden alınan bilgiye göre havaların iyi seyretmesiyle birlikte asfalt çalışmalarının kentin tüm bölgelerinde ihtiyaç durumuna göre devam edeceği belirtildi.

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