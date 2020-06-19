YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit Belediyesi’nden su baskınlarına anında müdahale

İzmit Belediyesi’nden su baskınlarına anında müdahale

KOCAELİ HABERLERİ  | 19.06.2020 10:36 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, dün kenti etkisi altına alınan şiddetli yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri olan Atatürk Bulvarı’na anında müdahale ederek yoldaki moloz ve çamur birikintilerini temizledi.İzmit’te dün öğlen saatlerinde aniden bastıran yağış sonrası hemen harekete geçen İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sorun yaşamaması için yağıştan etkilenen bölgelere anında müdahale etti.

İzmit Belediyesi, dün kenti etkisi altına alınan şiddetli yağıştan en çok etkilenen yerlerden biri olan Atatürk Bulvarı’na anında müdahale ederek yoldaki moloz ve çamur birikintilerini temizledi.
İzmit’te dün öğlen saatlerinde aniden bastıran yağış sonrası hemen harekete geçen İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sorun yaşamaması için yağıştan etkilenen bölgelere anında müdahale etti. Ekipler, yağıştan en çok etkilenen yerlerden Atatürk Bulvarı’nda yol yıkama çalışması yaparak, bölgedeki trafik akışının güvenliğini sağladı.
Atatürk Bulvarı’nı boydan boya tazyikli ve köpüklü suyla yıkayan ekipler, aşırı yağıştan dolayı yolda biriken çamur ve molozları kaldırdı. Trafiği aksatmamak adında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, kısa sürede yolu tamamen temizledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde Adana'da görüntülendi! Nesli tükenme tehlikesinde
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Yavru keklikler emin ellerde

Yavru keklikler emin ellerde

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

Kocaeli Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
03:22
Sabah
05:22
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:42
Yatsı
22:32

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Delilbaşı Eczanesi
Izmit
Su Eczanesi
Gebze
Ece Eczanesi
Derince
Neşe Eczanesi
Gebze
Ferah Eczanesi
Korfez
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Sümer Eczanesi
Kartepe
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Dünya evine maskeleri ile girdiler

Dünya evine maskeleri ile girdiler

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gebze’de yeni parklar yapılıyor

Gebze’de yeni parklar yapılıyor

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.