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İzmit Belediyesporlu güreşçiler Kocaeli’yi temsil edecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 04.02.2020 12:24 | Son Güncelleme

İzmit Belediyespor güreşçilerinden Emre Duman ve Ali Türk, Antalya’da yapılacak olan Genç Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek.Derince’de yapılan Kocaeli İl Seçmeleri müsabakalarında 1.

İzmit Belediyespor güreşçilerinden Emre Duman ve Ali Türk, Antalya’da yapılacak olan Genç Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek.
Derince’de yapılan Kocaeli İl Seçmeleri müsabakalarında 1. olan İzmit Belediyespor güreşçilerinden Emre Duman ve Ali Türk, 17 Mart tarihinde Antalya’da gerçekleştirilecek olan Genç Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Kocaeli’ni temsil edecek. Derince’de yapılan müsabakalarda, İzmit Belediyespor’dan Ahmet Özlü, Osman Seçkin, Muhammed Gökçe, Ertuğrul Ay, Polat Altaş ve Yusuf Sami de 3.’lük kürsüsüne çıktı. 1.’lik kürsüsüne çıkan Emre Duman ve Ali Türk şampiyonaya gitmeye hak kazanırken, İzmit Belediyespor antrenörü Şener Sar, iki sporcunun şampiyonada Kocaeli’ni en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını söyledi.

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