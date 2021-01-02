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İzmit Çarşıbaşı Caddesi’nde çalışmalar

KOCAELİ HABERLERİ  | 02.01.2021 11:30 | Son Güncelleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’ndeki çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nden başlayan yol çalışması tüm hızı ile sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’ndeki çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nden başlayan yol çalışması tüm hızı ile sürüyor. Çalışma tamamlandığında Durhasan, Kozluca, Balören, Sultaniye, Solaklar, Eseler ve Bayraktar gibi bölgedeki köylere güvenli, kolay ve konforlu ulaşımı sağlayacak 4,5 kilometrelik 3 şeritli yol hayata geçirilecek. Alt yapıda yenilemelerin yapıldığı, trafiğin yoğun ve ağır vasıta araçlarının sürekli hareket halinde olduğu Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nde yolun temelini oluşturan pilent mix temel serimine başlandı. Caddenin 1.aks kısımda asfalt öncesi yol iyileştirme terasman ve trimer kazı çalışmalarına devam ediliyor.
Üç ayrı noktada ekiplerin çalıştığı Çarşıbaşı Caddesi’nde, çalışmaların tamamlanmasıyla civardaki köylere ulaşım daha güvenli ve konforlu bir şekilde sağlanacak. Üst yapı çalışmalarıyla 4,5 kilometrelik yola 90 bin ton asfalt serimi yapılacak. 4,5 kilometrelik 10,5 metre genişliğinde yol, 2 çıkış bir iniş şeridi olmak üzere 3 şeritli olacak.

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