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İzmit Çarşısı için geri sayım başladı

06.02.2021 10:37 | Son Güncelleme:
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İzmit Çarşısı için geri sayım başladı

Bölgesel ekonomiyi canlandırmak ve yerel kalkınmayı sağlamak amacıyla İzmit Belediyesi öncülüğünde hayat geçirilecek olan İzmit Çarşısı’nın açılışı için geri sayım başladı.Dükkan açmanın ücretsiz olduğu, üreticilere doğaya ve insana dost üretim yaparak yeni fırsatlar sunacak olan İzmit Çarşısı, tüm Türkiye ile buluşmaya hazırlanıyor.

Bölgesel ekonomiyi canlandırmak ve yerel kalkınmayı sağlamak amacıyla İzmit Belediyesi öncülüğünde hayat geçirilecek olan İzmit Çarşısı’nın açılışı için geri sayım başladı.
Dükkan açmanın ücretsiz olduğu, üreticilere doğaya ve insana dost üretim yaparak yeni fırsatlar sunacak olan İzmit Çarşısı, tüm Türkiye ile buluşmaya hazırlanıyor. Esnaf ile üreticilerin birbirlerini destekleyerek bir döngüsel ekonomi oluşturacağı ve Türkiye’nin her tarafından müşterilerle buluşacağı İzmit Çarşısı, 9 Şubat Salı günü, zoom üzerinden geniş bir katılımla tüm Türkiye’ye tanıtılacak.
Kent esnafını ziyaret ederek çarşıyla ilgili bilgi veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Çarşısı’nın son hazırlıkları hakkında görüşmeler yaptı. Dükkan açmanın ücretsiz olduğu İzmit Çarşısı’nda, sadece satış yapıldığında sipariş tutarından yüzde 3 ile yüzde 7 arasında değişen bir katkı payı alınacak. İzmit Çarşısı’nda yer alacak işletmeler ve bireysel üreticiler faaliyetlerini doğa ile iş birliği içerisinde zehirsiz, atıksız, temiz enerji ve adil çalışma koşullarında gerçekleştirecek.
İzmit Çarşısı’nda yer alacak olan işletme ve üreticiler, İzmit Belediyesi bünyesinde düzenlenecek ücretsiz eğitimlerle yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda bilgi sahibi olabilecek. Bunların yanında İzmit Çarşısı ekibi de üreticilere, doğaya ve insana dost üretim yapmak konusunda yol göstererek teknik destek verecek.
İzmit Çarşısı’nda çevrimiçi satış yapmak isteyen üreticiler izmitcarsisi.org internet sayfasına girip “Üretici Ol” düğmesine tıklayarak kayıt olabilir. İzmit’in marka değerinin canlanacağı çarşıda Kocaeli’deki diğer esnaflar da yer alabilecek.

İzmit Çarşısı için geri sayım başladı

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