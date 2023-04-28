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İzmit Körfezi'ne 6 bin balık yavrusu salındı

28.04.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit Körfezi'nde balık popülasyonunu arttırma çalışmaları kapsamında 6 bin balık yavrusu denize bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesince, balık türlerinin zenginleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin devamı ve halkın denizden daha fazla istifade etmesi için 2017'de başlatılan "İzmit Körfezi'ni Balıklandırma Projesi" kapsamında körfezden alınan kalkan, levrek ve çupra türlerinden anaç balıklar, Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde çoğaltıldı.

Körfeze, 2017 yılından itibaren anaç balıklardan elde edilen 36 bin balık yavrusu salındı.

Dilovası ilçesi Tavşancıl Sahili'nde 6 bin balık yavrusunun daha denize salınması dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gelecek açısından önemli bir projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Büyükakın, projeyle balıkların üzerlerindeki çipler sayesinde takip edildiğini aktararak, göç yolları, yumurtlama alanları, büyüme süreçleri gibi verilerin toplandığını dile getirdi.

Denizi korumak adına 23 arıtma tesisi inşa ettiklerini dile getiren Büyükakın, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, arıtmada Marmara'nın lideri. Neden yapıyoruz bunu? 'Denize bir şey olmasın' diye. Uçakla gemileri kontrol ediyoruz. Gözlerinin yaşına bakmadan cezalar kesiyoruz. Sintine ve diğer atıklarını, denge sularını denize bırakırlarsa 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon liralara varan cezalar kesiyoruz. Affı yok, denizi kirletenin affı yok. Denize gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. Denize, şu ana kadar 6 kez balık saldık. Türkiye'de örnek bir proje yürütüyoruz. Denizi izliyoruz. Yeni türler görülmeye başlandı, onları ayrıca kayıtlıyoruz. Fener balığından yunusuna kadar çeşit çeşit türler burada görülmeye başlandı." diye konuştu.

Körfezin dibinde biriken 8,5 milyon ton çamur olduğunu belirten Büyükakın, "O çamuru temizleyeceğiz. Çamurun içinde birikmiş, azot, fosfor ve diğer denizdeki canlılığa, biyoçeşitliliğe, denizin oksijen seviyesine zarar verecek, bazı ağır metalleri de içeren kalıntıları temizleyeceğiz. 120 milyon dolarlık bir proje. Projenin üçte birini Cumhurbaşkanlığı, üçte birini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, üçte birini Büyükşehir Belediyesi karşılayacak." ifadelerini kullandı.

"BU SENE GÖLETLERİMİZDE 400 BİNİN ÜZERİNDE BALIKLANDIRMA YAPACAĞIZ"

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar (TAGEM) Genel Müdürü Metin Türker de İzmit Körfezi'ni balıklandırma projesinin, koruma kullanma dengesi açısından önemli olduğunu, bu dengeye dikkat edilmesiyle gelecek nesillere çok daha güzel bir deniz bırakılmasının mümkün olduğunu vurguladı.

Türker, denizlerdeki balık ekosisteminin korunması gerektiğinin altını çizerek, "Balıklandırma çalışmalarının yüzlercesini yapıyoruz. Bu sene göletlerimizde 400 binin üzerinde balıklandırma yapacağız. 4 enstitümüzde 170 araştırma görevlimizle yüzlerce projeyi hayata geçirdik, yüzlerce projeyi devam ettiriyoruz. Başta balık hastalıkları, balık çeşitliliğinin artırılması, stokların tespit edilmesi ve ekolojik denge içinde sürdürülebilir bir yönetim sistemlerinin tüm paydaşlarla yerine getirilmesi konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Törende daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve TAGEM Genel Müdürü Metin Türker, öğrencilerle balıkları İzmit Körfezi'ne bıraktı.

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