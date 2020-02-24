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İzmit Körfezi'nin "sevimli yunusları" renkli görüntüler oluşturdu

KOCAELİ HABERLERİ  | 24.02.2020 16:38 | Son Güncelleme

İzmit Körfezi'nin "sevimli yunusları" renkli görüntüler oluşturdu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince başlatılan çevre projeleriyle temizlenen İzmit Körfezi'nde yunuslar, kendilerini izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

İzmit Körfezi Karamürsel açıklarında görülen yunuslar, kıvrak hareketleriyle vatandaşları kendilerine hayran bıraktı.

Martıların da eşlik ettiği yunusların sudaki dansları, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Büyükşehir Belediyesinin deniz suyunun kalitesini yükseltmek ve deniz canlıları popülasyonunu artırmak amacıyla hayata geçirdiği projeler sayesinde, İzmit Körfezi büyük oranda temizlendi.

Geçmişte binlerce canlıyı barındıran İzmit Körfezi, çevre yatırımlarıyla yeni bir görünüm kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmit Körfezi Kocaeli Yunus balığı

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