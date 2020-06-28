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İzmit’in kurtuluşunun 99’uncu yılı kutlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.06.2020 13:50 | Son Güncelleme

İzmit’in kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü sebebiyle İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve kent protokolü kahraman şehitleri andı.İzmit’in kurtuluşu kapsamında gerçekleşen törene İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Beleyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Temsilcisi Deniz Piyade Albay Bedri Yalçın, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mücahit Keskin, İzmit İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İnanç Marım, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık katıldı.İzmit Belediyesi pandemi nedeniyle İzmit’in kurtuluşunun 99’uncu yılında küçük kapsamlı bir tören gerçekleştirdi.

İzmit’in kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü sebebiyle İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve kent protokolü kahraman şehitleri andı.
İzmit’in kurtuluşu kapsamında gerçekleşen törene İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Beleyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Temsilcisi Deniz Piyade Albay Bedri Yalçın, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Mücahit Keskin, İzmit İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İnanç Marım, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Kocaeli Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık katıldı.
İzmit Belediyesi pandemi nedeniyle İzmit’in kurtuluşunun 99’uncu yılında küçük kapsamlı bir tören gerçekleştirdi. İlk etkinlik saat 10.00’da Kültür Tepesi’nde Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başladı. Akabinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Program Bağçeşme Namazgah Şehitliğinde gerçekleştirilen Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam ederken şehitliğe karanfil bırakılması ile sonlandı.

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