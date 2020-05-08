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İzmitliler bu internet sitesine girerek ihtiyaç sahiplerine yardım edecek

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.05.2020 16:07 | Son Güncelleme

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ramazan ihtiyaç sahiplerine yardım oluşturulması için bir internet sitesi kurarak, vatandaşlara online bağış yapmaları için çağrıda bulundu.İzmit Belediyesi pandemi günlerine denk gelen Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ile yardımseverleri buluşturmak üzere anlamlı bir projeye imza attı.

İzmitliler bu internet sitesine girerek ihtiyaç sahiplerine yardım edecek

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Ramazan ihtiyaç sahiplerine yardım oluşturulması için bir internet sitesi kurarak, vatandaşlara online bağış yapmaları için çağrıda bulundu.
İzmit Belediyesi pandemi günlerine denk gelen Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri ile yardımseverleri buluşturmak üzere anlamlı bir projeye imza attı. İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘İftarizmitbel.com’ adlı internet sitesi üzerinden artık vatandaşlar ihtiyaç sahipleri için iftar yemeği bağışında bulunabiliyor. İftarizmitbel.com sitesi üzerinden ilk iftar bağışında bulunan isim İzmit Belediye BaşkanıFatma Kaplan Hürriyet oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Hürriyet, “Haydi İzmit, sizde ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürün” dedi.
Belediye olarak bu süreçte hayata geçirdikleri birçok proje olduğunu hatırlatan Başkan Hürriyet, “Şu anda mübarek Ramazan ayının içerisindeyiz. Vatandaşımızın sofralarının bereketlenmesini istiyoruz. Vatandaşımız yatağa aç girmesin istiyoruz. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ mantığıyla hareket etmeye çalışıyoruz. Bu vesile ile Ramazan ayında özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına sıcak yemek götürme projemize başladık. Bu sebeple bizde Ankara’da olduğu gibi internet üzerinden online şekilde vatandaşlarımız birbirlerine iftar desteği verebilsin istedik. Bu amaçla internet adresini hayata geçirdik. Bugün ilk çalışmasını gerçekleştiriyoruz. İyi günde kötü günde birbirimize destek olalım ve İzmit’te hiçbir evin sofrası ekmeksiz, susuz aşsız kalmasın istiyoruz” diye konuştu.

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