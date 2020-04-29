YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit’te asfalt ve onarım çalışmaları sürüyor

İzmit’te asfalt ve onarım çalışmaları sürüyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 29.04.2020 14:35 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, korona virüs sebebiyle yoğunluğun azaldığı yollarda asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, kentteki saha çalışmalarına da devam ediyor.

İzmit’te asfalt ve onarım çalışmaları sürüyor

İzmit Belediyesi, korona virüs sebebiyle yoğunluğun azaldığı yollarda asfaltlama, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, kentteki saha çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri pandemi döneminde sakinleşen yollarda ve caddelerde çalışmalarını aralıksız olarak gerçekleştiriyor. Çalışmalarda Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı, Turgut Mahallesi Sıla Sokak, Bekirdere Mahallesi Başaran Caddesi ve Mehmet Çağlar Sokak üzerindeki yollarda zamanla oluşan hasarlar ekipler tarafından giderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

Alaçam’da çilek yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Alaçam’da çilek yetiştiriciliği teşvik ediliyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Dağlardan topladığı eriği kurutup satıyor

Türkiye’de bir ilk

Türkiye’de bir ilk

Camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor

Camiler ihtiyaç sahiplerine aracılık ediyor

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Kocaeli Namaz Vakitleri 29 Nisan Çarşamba

İmsak
04:17
Sabah
05:54
Öğle
13:03
İkindi
16:52
Akşam
20:01
Yatsı
21:32

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Çarşamba

Emir Yusuf Eczanesi
Izmit
Özdecan Eczanesi
Golcuk
Gebze İstasyon Eczanesi
Darica
Günay Eczanesi
Gebze
Gözde Eczanesi
Derince
Merkez Eczanesi
Golcuk
Burak Eczanesi
Gebze
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Ormanya’nın ikinci otoparkı hizmete girdi

Ormanya’nın ikinci otoparkı hizmete girdi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Yurt dışından getirilen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

Gölcük’te evden çıkamayan çocuklar unutulmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.