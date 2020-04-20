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İzmit’te bakkalların veresiye defterleri kapanıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.04.2020 10:02 | Son Güncelleme

İzmit Belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde, hayırseverlerin destekleri ile vatandaşların ilçedeki bakkallara olan borçları ödeniyor.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı ‘iyilik hareketi’ projesine İzmit’ten de destek geldi.

İzmit’te bakkalların veresiye defterleri kapanıyor

İzmit Belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğünde, hayırseverlerin destekleri ile vatandaşların ilçedeki bakkallara olan borçları ödeniyor.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı ‘iyilik hareketi’ projesine İzmit’ten de destek geldi. İzmit Belediyesi, Millet İttifakı meclis üyelerinin öncülüğünde bu kez korona virüs salgınından ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşların İzmit’teki bakkallara olan borçlarını hayırseverlerin desteği ile kapatıyor. İlçede kısa sürede yayılan uygulamaya İzmit Belediyesi Fatma Kaplan Hürriyet de maaşını bağışlayarak destek verdi.

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