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İzmit’te glütensiz gıdaların satış noktaları açıldı

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.01.2020 17:57 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi tarafından çölyaklı vatandaşlara yönelik verdiği glütensiz gıdaların maliyetsiz satış yapılacağı satış noktası hizmete açıldı.

İzmit Belediyesi tarafından çölyaklı vatandaşlara yönelik verdiği glütensiz gıdaların maliyetsiz satış yapılacağı satış noktası hizmete açıldı. Hizmet kapsamında ilerleyen süreçte ise çölyak kafenin de açılması planlanıyor.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleri ile başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında çölyak hastalarının tüketmesi gereken glütensiz ürünlerin satışı kentte başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek’ten kar amacı gütmeden düşük maliyet ile alınan ürünler, İzmit Belediyesi’nin belirlediği stant noktalarında halkla buluştu.
Sabri Yalım Parkı içerisindeki vitamin durağında başlayan satışların ilk gününde çölyak hastalarına 4 adet ekmek ücretsiz verilirken, diğer glütensiz ürünler alış maliyetinden satışa sunuldu. Kocaeli Çölyak Ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katıldığı ilk dağıtım gününde Başkan Hürriyet belediye bünyesinde glütensiz ürünlerin satışının gerçekleşeceği bir kafenin de açılacağının müjdesini verdi.
Başkan Hürriyet, “Çölyaklı yurttaşlarımız için verdiğimiz bir söz vardı. Çölyak hastalarının kullanması gereken gıda maddeleri çok çok pahalıydı. Çölyaklı yurttaşlarımızla yaptığımız görüşmelerin ardından İBB Halk Ekmek ile bir anlaşma yaptık. Bu anlaşma ile glütensiz gıdaları en uygun fiyatla temin ederek burada halkımızla buluşturmaya başladık. İlk etapta elzem olan ana gıda maddelerinin satışını gerçekleştirmeye başladık. Bundan sonraki süreçte özellikle çocuklarımız için gerekli olan gıda çeşitlerini arttıracağız. Ve bir Çölyak kafe açmayı planlıyoruz. Bu güzel başlangıç için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nesrin Atar ise desteklerinden dolayı Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.

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