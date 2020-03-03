YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit’te her gün Kadınlar Günü

İzmit’te her gün Kadınlar Günü

KOCAELİ HABERLERİ  | 03.03.2020 17:32 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, kentin dört bir yanını farklı Dünya Emekçi Kadınlar Günü afişleriyle süsledi.İzmit Belediyesi, Dünya Kadınlar Gününe özel yine farklı bir çalışmaya imza attı.

İzmit’te her gün Kadınlar Günü

İzmit Belediyesi, kentin dört bir yanını farklı Dünya Emekçi Kadınlar Günü afişleriyle süsledi.
İzmit Belediyesi, Dünya Kadınlar Gününe özel yine farklı bir çalışmaya imza attı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününe özel afişler hazırlayan belediye, kentin birçok noktalarına astığı afişlerle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü farklı tarihlerle karşıladı. Kadınların yılda yalnızca bir kez değil, her gün hatırlanıp haklarına saygı duyulması fikriyle hareket eden çalışma ile kentin farklı noktalarında asılan afişlerde bunu vurgulamak için farklı tarihler kullandı. Çalışma ile kadın haklarına yalnızca 8 Mart’ta değil, yılın her günü saygı gösterilmesi konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

İzmit’te her gün Kadınlar Günü

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim''Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim'
KO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkıKO-MEK’ten 15 Temmuz etkinliklerine anlamlı katkı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
06:00
Sabah
07:24
Öğle
13:17
İkindi
16:26
Akşam
19:00
Yatsı
20:19

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Erem Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Kandira
Beyza Eczanesi
Golcuk
Yeni Şifa Eczanesi
Gebze
Şirintepe Eczanesi
Izmit
Yunus Emre Eczanesi
Golcuk
Esentepe Eczanesi
Derince
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

İzmit Belediyesi’nden personelin darp edilmesi hakkında açıklama

Gebze’de günübirlik evler faaliyetten men edildi

Gebze’de günübirlik evler faaliyetten men edildi

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Reflüye 1.5 Saatte Kesin Çözüm

Reflüye 1.5 Saatte Kesin Çözüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.