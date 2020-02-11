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İzmit’te kaçak yapılar cezalandırılıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.02.2020 11:45 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısında kentte yapılan kaçak yapı ve imalatlara para cezası kesildi.İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İzmit’te kaçak yapılar cezalandırılıyor

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısında kentte yapılan kaçak yapı ve imalatlara para cezası kesildi.
İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Cem Güler başkanlığında makam toplantı salonunda gerçekleştirildi. Belediye sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan toplantıda Yapı Kontrol Müdürlüğüne ait toplam 5 madde görüşülerek karara bağlandı. Toplantında Turgut Mahallesi’nde bulunan yapıya ruhsat ve projeye aykırı imalatlar nedeniyle 2 bin 51 TL, Çayırköy Mahallesi’de yapılan kaçak yapı hissedarına 6 bin 143 TL, Yenimahalle’de bulunan binada projeye aykırı imalatlar nedeniyle bin 424 TL ve Tüysüzler Mahallesi’nde bulunan sitede ortak alana yapılan ruhsatsız betonarme yapı için site yönetimine 2 bin 735 TL cezai işlem uygulanmasına karar verildi.

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