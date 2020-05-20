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İzmit’te Kadir Gecesi özel programında dualar edildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.05.2020 10:27 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesinin televizyon kanalı Gülümse TV ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan Kadir Gecesi özel programında dualar edildi.İzmit Belediyesinin televizyon kanalı Gülümse TV ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan Kadir Gecesi özel programında eller semaya açıldı.

İzmit’te Kadir Gecesi özel programında dualar edildi

İzmit Belediyesinin televizyon kanalı Gülümse TV ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan Kadir Gecesi özel programında dualar edildi.
İzmit Belediyesinin televizyon kanalı Gülümse TV ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan Kadir Gecesi özel programında eller semaya açıldı. İzmit Eren Camii İmam Hatibi Mehmet Ali Karadaş’ın moderatörlüğünde Karagöz İşhanı Mescidi İmam Hatibi Numan Uysal ve Çınarlı Camii İmam Hatibi Hüseyin Ayaz’ın katılımıyla gerçekleşen programda hep birlikte dualar edildi.
İzmit Eren Camii İmam Hatibi Mehmet Ali Karadaş’ın şiir ve kasideleriyle başlayan İzmit Belediyesi Kadir Gecesi özel programı Karagöz İşhanı Mescidi İmam Hatibi Numan Uysal ve Çınarlı Camii İmam Hatibi Hüseyin Ayaz’ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. İçinde bulunulan zor günlerden bir an önce kurtuluş için eller semaya açılırken, ekranları başında programı izleyen vatandaşlar korona virüs nedeniyle buruk geçen Ramazan ayında dini duyguların yeşermesine vesile olduğu için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.

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