YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. İzmit’te tüm camiler ibadete hazırlandı

İzmit’te tüm camiler ibadete hazırlandı

KOCAELİ HABERLERİ  | 27.05.2020 13:35 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi, normalleşme adımları ile 29 Mayıs Cuma günü ibadete kapılarını açacak ilçe sınırlarındaki tüm camilerin dezenfekte ve temizlik işlemlerine devam ederek hazır hale getiriyor.İzmit Belediyesi ve İzmit Kaymakamlığı korona virüs salgının azalmasıyla atılan normalleşme adımları kapsamında 29 Mayıs Cuma günü yeniden ibadete açılacak olan camilerde tüm tedbirleri aldı.

İzmit’te tüm camiler ibadete hazırlandı

İzmit Belediyesi, normalleşme adımları ile 29 Mayıs Cuma günü ibadete kapılarını açacak ilçe sınırlarındaki tüm camilerin dezenfekte ve temizlik işlemlerine devam ederek hazır hale getiriyor.
İzmit Belediyesi ve İzmit Kaymakamlığı korona virüs salgının azalmasıyla atılan normalleşme adımları kapsamında 29 Mayıs Cuma günü yeniden ibadete açılacak olan camilerde tüm tedbirleri aldı. İzmit Kaymakamlığı’nın yaptığı açıklamada yer alan ibadet için uygun olan cami avluları ve açık alanların tamamı İzmit Belediyesi tarafından dezenfekte edilmeye devam ediyor. İbadete açılacak olan camilerin listesi İzmit Belediyesi ve İzmit Kaymakamlığı web sitelerinde yayınladı. Salgın süresince cemaat ibadetlerine kapalı olan ilçe sınırlarındaki tüm camileri dezenfekte eden İzmit Belediyesi ve İzmit Kaymakamlığı, 29 Mayıs Cuma günü için tüm hazırlıklarını tamamladı.
Vatandaşlar 29 Mayıs Cuma günü itibariyle yayınlanan listedeki cami ve açık alanlarda ibadetlerini gerçekleştirebilecek.

İzmit’te tüm camiler ibadete hazırlandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bu konuda oldukça iyiyim' 'Bu konuda oldukça iyiyim'
Yapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladıYapmak istediği bağışı Zabıta ekipleriyle bankaya yolladı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

Doğan: "Adana afet bölgesi ilan edilmeli"

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

AK Parti’li Kartal’dan ’27 Mayıs’ mesajı

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Kişiye özel mobilya konseptiyle üretim yapıyorlar

Başkan Kaplan, “27 Mayıs darbesi ile halkın iradesi yok sayılmıştır”

Başkan Kaplan, “27 Mayıs darbesi ile halkın iradesi yok sayılmıştır”

Uğur Soğutma’dan artan sıcaklara karşı serinleten kampanya

Uğur Soğutma’dan artan sıcaklara karşı serinleten kampanya

Psikiyatri Uzman Dr. Öğr. Üyesi Kefeli: “Yanlış ve aşırı internet kullanımı çeşitli sorunlara neden oluyor”

Psikiyatri Uzman Dr. Öğr. Üyesi Kefeli: “Yanlış ve aşırı internet kullanımı çeşitli sorunlara neden oluyor”

Kocaeli Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:34
Sabah
05:27
Öğle
13:02
İkindi
17:00
Akşam
20:28
Yatsı
22:12

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Erem Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Kandira
Yenikent Eczanesi
Derince
Beylik Eczanesi
Gebze
Can Eczanesi
Golcuk
Beyza Eczanesi
Golcuk
Egemen Eczanesi
Korfez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Büyükşehir’den Gebze’deki trafik yoğunluğunu azaltacak dev proje

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Kartepe’de parkların bakımı yapılıyor

Kartepe’de parkların bakımı yapılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.