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İzmit’te yeni atamalar

KOCAELİ HABERLERİ  | 08.09.2020 17:44 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesinde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne atanırken Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Yasemin Gözkonan Kahveci atandı.İzmit Belediyesinde verimliliği arttırmak ve üretken yapıyı daha sürdürebilir kılmak amacıyla 2 müdürlükte yeni atamalar gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesinde Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne atanırken Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Yasemin Gözkonan Kahveci atandı.
İzmit Belediyesinde verimliliği arttırmak ve üretken yapıyı daha sürdürebilir kılmak amacıyla 2 müdürlükte yeni atamalar gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi’nde yapılan yeni atamalar kapsamında Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne atanırken, Sinem Gülenç’ten boşalan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne Yasemin Gözkonan Kahveci atandı.

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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Salı

Petek Eczanesi
Gebze
Fatih Eczanesi
Izmit
Dilek Eczanesi
Golcuk
Meral Eczanesi
Karamursel
Merve Eczanesi
Izmit
Mine Eczanesi
Darica
Nilüfer Eczanesi
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