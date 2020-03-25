İzmit’teki eczaneler ve taksiler dezenfekte edildi

İzmit Belediyesi ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında ilçede bulunan eczaneler ve taksiler dezenfekte etti.

Korona virüsün yayılmaması için tüm gücüyle çalışmalarına aralıksız devam eden İzmit Belediyesi ekipleri, vatandaşların ilaç bulmak için gittiği eczanelerde de ilaçlama çalışması yürütüyor. İzmit’teki eczaneleri dolaşan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli bir şekilde alışverişini sağlaması için, eczaneleri dezenfekte ediyor. Ekiplerin özverili çalışmasına teşekkür eden eczacılar, İzmit Belediyesi sayesinde daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluştuğunu söylediler.

Çalışmalar kapsamında ilçede bulunan taksiler ve taksi durakları da ilaçlandı. Ekiplerin çalışmaları sürdüreceği belirtildi.

