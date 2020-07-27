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İznik Gölü'nde boğulan amca ile yeğeninin cenazeleri toprağa verildi

BURSA HABERLERİ  | 27.07.2020 12:01 | Son Güncelleme

İznik Gölü'nde boğulan amca ile yeğeninin cenazeleri toprağa verildi

Bursa'nın İznik ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren ikiz çocuklarını kurtarmaya çalışırken kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan baba ile yeğeninin cenazeleri defnedildi.

Suriye uyruklu Mahmut Surani ve yeğeni Abdullah Surani'nin naaşları, morgdan alınarak İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'ne getirildi.

Cenazeler, ölenlerin yakınları ve vatandaşların katılımıyla mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İznik Gölü kıyısındaki Göllüce Mahallesi'ne Geçen cumartesi günü giden Suriye uyruklu Mahmut Surani (36), 12 yaşındaki ikiz çocukları Ahmet ve Muhammed ile yeğeni Abdullah Surani (16) suya girmişti.

Gölde boğulma tehlikesi geçiren ikizleri kurtarmaya çalışan Mahmut ve Abdullah Surani gölde kaybolmuştu. Çevredekiler tarafından gölden çıkarılan ikizler, İznik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, Mahmut ve Abdullah Surani'nin cesetleri ise arama kurtarma ekiplerince bulunmuştu.

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