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İznik’li öğrenciler mangala ile buluşuyor

BURSA HABERLERİ  | 06.10.2020 12:03 | Son Güncelleme

Tarihin köklerden gelen buluşması mangala oyunu yeni bir sayfa ile İznik’te açılıyor.İznik Belediyesi hayata geçirdiği proje ile ilçede ki ilk ve ortaokulu öğrencilerini mangala eğitim seti ile buluşturuyor.

İznik’li öğrenciler mangala ile buluşuyor

Tarihin köklerden gelen buluşması mangala oyunu yeni bir sayfa ile İznik’te açılıyor.
İznik Belediyesi hayata geçirdiği proje ile ilçede ki ilk ve ortaokulu öğrencilerini mangala eğitim seti ile buluşturuyor. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ilçede ki ilk ve ortaokullara ulaştırılmak üzere 350 adet mangala eğitim setini İznik İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Asil’e teslim etti.
Başkan Kağan Mehmet Usta buradaki konuşmasında “Geçmişimizin bizlere emaneti olan Türk zekâ ve strateji oyunu Mangalayı öğrencilerimiz ile buluşturuyoruz.2021 yılında Dünya Göçebe Oyunlarına ev sahipliği yapacak ilçemizi orada oynanacak oyunlarla tanıştırmaya bu şekilde başlamış oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden de bu oyunu İznikli kardeşlerimize ulaştırmaya başlamıştık. Bugün de ilçemiz ilk ve ortaokullarına ulaştırılmak üzere 350 adet Mangala Eğitim Setini Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik” dedi.
İznik İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Asil de konuşmasında “Belediye Başkanımıza bu anlamlı proje için çok teşekkür ediyoruz. Geçmişimizin bizlere emaneti olan Türk zekâ ve strateji oyunu Mangala çocuklarımızın gelişimine olumlu yönde etki edecektir. Ayrıca 2021 yılında ilçemizde gerçekleşecek Dünya Göçebe Oyunları ile de çocuklarımız bu vesile ile tanışmış olacaklardır” dedi.

İznik’li öğrenciler mangala ile buluşuyor

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