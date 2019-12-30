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  4. İznik’te uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı

İznik’te uyuşturucu operasyonlarında 4 gözaltı

BURSA HABERLERİ  | 30.12.2019 19:47 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İznik’te polis dün gece fiziki takibe alınarak Selçuk Mahallesi’nde durdurulan otomobilde ve sürücü İ.T’nin (42) evinde yapılan aramada 21 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 73 gram Hint keneviri tohumu, 3 adet extacy hap ele geçirdi.

Bursa’nın İznik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İznik’te polis dün gece fiziki takibe alınarak Selçuk Mahallesi’nde durdurulan otomobilde ve sürücü İ.T’nin (42) evinde yapılan aramada 21 gram metamfetamin, 17 gram esrar, 73 gram Hint keneviri tohumu, 3 adet extacy hap ele geçirdi. Operasyonda ayrıca tüfekten bozma silah da ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, İ.Y. ve H.G. adlı şahısların üst ve ev aramasında 2 gram metamfetamin, 13 gram esrar, 33 adet muhtelif uyuşturucu hap, M.H.K’de de 1 gram selvi ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan İ.Y., H.G. ve M.H.K. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen İ.T. uyuşturucu ticareti suçundan hakim karşısına çıktı. Zanlı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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