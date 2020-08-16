"İzole tatil" bungalov evlere ilgiyi artırdı

Tekne turlarının da düzenlendiğine değinen Konuralp, "Dünyaca ünlü Likya yürüyüş yolunun bir parçasıyız. Özellikle Kovid-19 sürecinde Avrupa'dan ve dünyanın değişik noktalarından yürüyüş yapmak için çokça misafirlerimiz oldu. Likya yolu turunun yanı sıra yoga, endemik türleri gözleme etkinliklerini katılanların da adresi olduk." dedi.

Adrasan'da otel sahibi Serkan Konuralp, AA muhabirine, dinlenmek ve doğayla baş başa kalmak isteyenlerin bölgeyi tercih ettiğini söyledi.

Doğayla iç içe ve "izole" bir tatil geçirmek isteyenlerin adresi haline gelen bölge, meşhur ağaç evleriyle de tanınıyor.

Kemer ilçesinde bulunan Çıralı, Kumluca ilçesinde bulunan Adrasan ile Olimpos antik kent kalıntıları, eşsiz doğası, bungalov evleri, caretta carettaların yumurta bıraktıkları sahiliyle özellikle Kovid-19 sürecinde tatilcilerin gözdesi oldu.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bungalov evlerin yer aldığı Adrasan, Olimpos ve Çıralı gibi turizm merkezlerine ziyaretler arttı.

Konuralp, genellikle nisan ile kasım arasında turizm hareketliliğinin yaşandığı Adrasan'da, düşük, orta ve yüksek gelire sahip her kesimden insanı görmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Bölgenin temizliğinin korunması, doğasının bozulmadan gelecek nesillere aktarılması ve yerel yönetimlere destek vermek amacıyla bir dernek kurma çalışmaları içinde olduklarını aktaran Konuralp, her pazartesi günü de gönüllü olarak otel sahiplerinin, çalışanlarının plaj temizliği yaptığını anlattı.

- Gönül rahatlığıyla tatillerini yapıp, evlerine dönüyorlar

Otel sahiplerinden Süleyman Deniz de Adrasan'ı cennetten bir köşe olarak nitelendirdiklerini dile getirdi.

Bölgenin popülerliğinin her geçen gün arttığına işaret eden Deniz, yeşil ile mavinin buluştuğu bölgenin berrak, temiz koylara sahip olduğunu kaydetti.

Deniz, Adrasan'ın kültür turizmine de hizmet verdiğine dikkati çekerek, "Likya yolu üzerindeyiz, Avrupalı turistlerin gözde merkezlerinden biri haline geldik." diye konuştu.

Bölgenin misafirlere pozitif enerji sunduğunu belirten Deniz, tesislere gelenlerin ikinci günden itibaren kendilerini aileden biri gibi hissetmeye başladığını anlattı.