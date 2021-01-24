İZSU çalışanı, su sayaçlarını çaldığı iddiasıyla tutuklandı

İzmir’in Karaburun ilçesinde su sayaçlarını çaldığı iddiasıyla İZSU personeli bir kişi tutuklandı.

Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saip Mahallesi’nde su sayaçlarının çalındığına yönelik çok sayıda ihbar gelmesi üzerine bölgede çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler bir adreste H.M. isimli bir kişiyi su sayacı sökerken yakaladı. Şüphelinin otomobilinde yapılan incelemelerde yaklaşık 60 su sayacı ve İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) yazılı ceket bulundu. Yapılan incelemede şüphelinin İZSU’da sayaç okuma personeli olarak çalıştığı belirlendi.

Polis tarafından gözaltına alınan H.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

