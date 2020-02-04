İZTAŞIT filosuna üç minibüs kattı

İZTAŞIT’lara üç minibüs daha eklendi. Minibüsler Orhanlı, Beyler ve Çamtepe mahallelerine hizmet verecek. Bu hatlardaki İZTAŞIT otobüsleri de ana güzergâhlara kaydırılacak.

İZTAŞIT’ın 28 otobüslük filosuna üç yeni minibüs katıldı. Yeni araçlar daha önce köy statüsündeki Orhanlı, Beyler ve Çamtepe Mahallelerine hizmet verecek. Bu hatlardaki üç otobüs de bundan böyle İzmir’le Seferihisar ve Ürkmez kent merkezleri arasında sefer yapan 25 otobüse dahil edilecek. Böylelikle ana güzergâhlarda hizmet veren otobüs sayısı 28’e çıkacak ve bu güzergâhlardaki sefer sıklığı artacak. İki kapılı yeni İZTAŞIT minibüsleri 22 kişiyi ve bir tekerlekli sandalyeli yolcuyu taşıyabiliyor. Araçlarda iki klima bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü çevre ilçelerde taşımacılık yapan kooperatifleri İZTAŞIT adı altında toplu ulaşıma dahil etmişti. İzmir’in tüm çevre ilçelerini kapsayacak şekilde genişletilecek proje 9 Aralık 2019’da Seferihisar’da uygulanmaya başlamıştı.

İzmirim Kart ile biniliyor

İZTAŞIT’lara da İzmirim Kart ile biniliyor. Sefer saatleri ESHOT’un internet sitesinden ve akıllı telefonlara yüklenebilen ESHOT uygulamasından takip edilebiliyor.