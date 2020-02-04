YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İZTAŞIT filosuna üç minibüs kattı

İZTAŞIT filosuna üç minibüs kattı

İZMİR HABERLERİ  | 04.02.2020 12:52 | Son Güncelleme

İZTAŞIT’lara üç minibüs daha eklendi.

İZTAŞIT filosuna üç minibüs kattı

İZTAŞIT’lara üç minibüs daha eklendi. Minibüsler Orhanlı, Beyler ve Çamtepe mahallelerine hizmet verecek. Bu hatlardaki İZTAŞIT otobüsleri de ana güzergâhlara kaydırılacak.
İZTAŞIT’ın 28 otobüslük filosuna üç yeni minibüs katıldı. Yeni araçlar daha önce köy statüsündeki Orhanlı, Beyler ve Çamtepe Mahallelerine hizmet verecek. Bu hatlardaki üç otobüs de bundan böyle İzmir’le Seferihisar ve Ürkmez kent merkezleri arasında sefer yapan 25 otobüse dahil edilecek. Böylelikle ana güzergâhlarda hizmet veren otobüs sayısı 28’e çıkacak ve bu güzergâhlardaki sefer sıklığı artacak. İki kapılı yeni İZTAŞIT minibüsleri 22 kişiyi ve bir tekerlekli sandalyeli yolcuyu taşıyabiliyor. Araçlarda iki klima bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü çevre ilçelerde taşımacılık yapan kooperatifleri İZTAŞIT adı altında toplu ulaşıma dahil etmişti. İzmir’in tüm çevre ilçelerini kapsayacak şekilde genişletilecek proje 9 Aralık 2019’da Seferihisar’da uygulanmaya başlamıştı.

İzmirim Kart ile biniliyor
İZTAŞIT’lara da İzmirim Kart ile biniliyor. Sefer saatleri ESHOT’un internet sitesinden ve akıllı telefonlara yüklenebilen ESHOT uygulamasından takip edilebiliyor.

Engelli ve 65 yaş üstü yolcular
ESHOT otobüslerine ücretsiz biniş hakkı olan yüzde 40 ve üzeri engelli raporu sahipleri, ağır engellilerin bir refakatçisi ve 65 yaşın üzerindeki vatandaşlar, ESHOT’un Konak’taki kart merkezinden ve İBB Seferihisar Yerel Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz aldıkları fotoğraflı İzmirim Kart ile İZTAŞIT’lara da ücretsiz binebiliyor.

ESHOT denetimli
Araçlar, sürücüleri ve kooperatif yönetimini ESHOT denetliyor. ESHOT şoförlerine verilen tüm eğitimler İZTAŞIT sürücülerine de düzenli olarak veriliyor. İZTAŞIT’ların ulaşım planlamalarını da ESHOT yapıyor. Ayrıca İZTAŞIT’lar mevcut ESHOT duraklarını kullanıyor.

Hat bilgileri
975 Seferihisar - F. Altay (Ulamış’a girmez)
985 Seferihisar - F. Altay
986 Ürkmez - Seferihisar
987 Ürkmez - F. Altay
989 Orhanlı - Seferihisar
990 Beyler - Seferihisar
991 Çamtepe - Seferihisar

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktıTürkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Daday’da 3 araç birbirine girdi

Daday’da 3 araç birbirine girdi

Aliağa’da ’Çöp Taksi’ uygulaması başladı

Aliağa’da ’Çöp Taksi’ uygulaması başladı

Bursa’da kedi kurtarma operasyonu

Bursa’da kedi kurtarma operasyonu

İzmir Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:44
Sabah
08:08
Öğle
13:30
İkindi
16:18
Akşam
18:43
Yatsı
20:01

İzmir Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Martım Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Ilıca Eczanesi
Balcova
Yeni Barış Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Kızıl Eczanesi
Bayrakli
Özgül Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.