İZTO ve Alman Seyahat Acenteleri Birliği arasında işbirliği

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) ile birlikte Ege Bölgesinin turistik potansiyelinin Almanya’da tanıtılması amacıyla online olarak bir toplantı düzenledi.

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş’in başkanlığında gerçekleşen toplantıya; İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Turizm Ürün Geliştirme Direktörü Ceylan Şensoy, İzmir Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Melih Kayacık, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu, İZTO Meclis Katip Üyesi Ali Yaramışlı, Tursab Ege Btk Başkanı ve İZTO Meclis Üyesi Kıvanç Meriç ile DRV Heyetinden Başkan Norbert Fiebig, Hükümetlerarası Kıdemli Yöneticisi Volker Adams, Yurtdışı Destinasyon Komitesi Başkanı Oliver Zahn ve Başkan Yardımcısı Önder Sancarlanbaz ile Dünya Turizm Örgütü Temsilcisi Gunter Ihlau katıldı. “Daha yakın ilişkiler kurulmasını amaçlıyoruz”

İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş açılış konuşmasında, “Uzun zamandır devam eden yakın temaslarımızın ardından başlattığımız bu toplantı serisi kapsamında, odamız ve Alman Seyahat Acenteleri Birliği ile kentimizin paydaşları arasında daha yakın ilişkiler kurulmasını amaçlıyoruz. Ayrıca, bu buluşmalar sayesinde kurum ve kuruluşlar, aralarında bilgi, tecrübe ve know-how alışverişinde bulunma fırsatını da yakalayacaklar” dedi.

“Turistlerin büyük bir kısmını Alman vatandaşları”

İzmir Ticaret Odasının, farklı ülkelerde bulunan turizmciler ile kurulan bağların kent turizmine önemli katkı sağlayacağı inancıyla bu görüşmelere devam edeceğini belirten Özkardeş, “Kentimize geçtiğimiz yıl kasım ayı sonu itibariyle 250 bin civarında yabancı ile 270 bin civarı yerli turist geldi. 2020’de yurt dışından gelen turistlerin büyük bir kısmını Alman vatandaşları oluştururken, özellikle yaz döneminde Çeşme beldemiz gurbetçileri de ağırladı” diye konuştu. Paydaş kurumlarla işbirlikleri

İzmir Ticaret Odası olarak yaz sezonunun uzatılması, kent merkezinde ve resortlarda güvenli turizm ile daha fazla turistin İzmir’e çekilmesi hedefiyle, paydaş kurumlarla işbirlikleri kurduklarını ifade eden Özkardeş, “Batı Anadolu’nun ve kentimizde düzenlenen fuar ve etkinliklerin tanıtılmasında DRV ile birlikte çalışacağız. Kent turizmimizin gelişmesine büyük değer katacağına inandığımız bu etkinliklerdeki destekleri için Başkan Norbert Fiebig nezdinde tüm DRV temsilcilerine ve firma yetkililerine çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.