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JAK timleri, buz tutan baraj gölüne dalarak kayıp üniversite öğrencisini aradı

TUNCELİ HABERLERİ  | 14.02.2020 13:22 | Son Güncelleme

Tunceli'de 41 gün önce kaybolan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürüyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için ekiplerce yüzeyinin bir kısmı buz tutan Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürülen arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak'ta kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda yürütülen arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Adıyaman Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polisler, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Asayiş Komutanlığı (JAK) su altı timleri katıldı.

Çalışmalar kapsamında JAK su altı ekibi, yüzeyinin bir kısmı donan Uzunçayır Baraj Gölü'nde buzları kırarak dalışlar gerçekleştirdi.

Ekiplerin baraj gölü yüzeyinde botla yaptığı arama çalışmalarında bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

- Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

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