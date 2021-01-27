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Jandarma, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı

27.01.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Jandarma, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı yakaladı

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gülşehir’in Tuzköy mahallesinde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Gülşehir ilçesi Tuzköy mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gülşehir’in Tuzköy mahallesinde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Alınan bilgilere göre, Jandarma ekipleri tarafından Gülşehir ilçesi Tuzköy mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Y.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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