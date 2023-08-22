YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Jandarma, 79 saatlik görüntü ve 432 aracı inceleyerek ormanı yakan zanlıyı buldu

Jandarma, 79 saatlik görüntü ve 432 aracı inceleyerek ormanı yakan zanlıyı buldu

22.08.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 160 hektarlık alanın yanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin, jandarma ekibinin 79 saat görüntü ve 432 aracı incelemesiyle yakalandığı öğrenildi.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milas-Bodrum Havalimanı yolunda çıkan orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan M.D'nin yakalanması için jandarma ekibi titiz bir çalışma yürüttü.

Ortaya çıkan ayrıntılara göre, JASAT ekibi, yanan alanda bulduğu hafif şiddette patlayıcı bulunan bir torpil parçasını incelemeye aldı.

Bölgedeki 17 iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarından 79 saatlik görüntüyü ve yangının çıktığı güzergahı kullanan 432 aracı inceleyen ekipler, şüphelinin yangın esnasında kullandığı aracı tespit etti. Plakası belirlenen araçtan kimliği de tespit edilen zanlı adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede de yangın sırasında çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan, şüphelinin evinde yapılan aramada ise çamaşır makinesine gizlenen çok sayıda patlamamış torpil, maske, av tüfeği ve evin bahçesinde deneme amacıyla patlatılmış çok sayıda torpil parçası bulundu.

Tutuklanan şüphelinin 12'si hırsızlık olmak üzere "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet", "kasten yaralama" gibi suçlardan 18 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

Milas-Bodrum Havalimanı yolunda 14 Temmuz'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile söndürülmüştü. Yangında 160 hektar ormanlık alan zarar görmüştü. Yangına ilişkin Milas Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada jandarma ekibince gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahçeşehir’deki vale cinayeti şüphelilerini yakalama çalışmasında sıcak gelişmeBahçeşehir’deki vale cinayeti şüphelilerini yakalama çalışmasında sıcak gelişme
Elazığ’da kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardıElazığ’da kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
Alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldiAlev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi
Anahtar Kelimeler:
milas Muğla orman yangını JASAT zanlı

Muğla Namaz Vakitleri 22 Ağustos Salı

İmsak
04:54
Sabah
06:21
Öğle
13:15
İkindi
16:57
Akşam
19:58
Yatsı
21:19

Muğla Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Salı

Azim eczanesi
Bodrum
Yeniesen eczanesi
Datca
Pinar eczanesi
Koycegiz
Hekimoglu eczanesi
Marmaris
Nihan eczanesi
Marmaris
Duygu eczanesi
Milas
Yener eczanesi
Ula
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Onlyfans'ın popüler çifti söyledikleriyle tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Onlyfans'ın popüler çifti söyledikleriyle tepki çekti! "Üvey annemle de üçümüz cinsel içerikli..."

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Sokak satıcısı müşterileri için kullandığı tasa tuvaletini yaptı

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.