Jandarma 9 bin 551 olayı aydınlattı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 01 Ocak ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında, 9 bin 672 olayın 9 bin 551’ini aydınlattı. 2 bin 704 aranan şahıs yapılan uygulamalarda yakalanırken, trafik uygulamalarında 9 milyon 842 bin 326 TL cezai işlem uygulandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı 01 Ocak ile 31 Aralık 2020’de gerçekleştirdiği asayiş, kaçakçılık ve terör olaylarına ilişkin faaliyet raporunu açıkladı. Yapılan açıklamada kent genelinde gerçekleşen 9 bin 672 olayın yüzde 99’unun aydınlatıldığı belirtildi. Yapılan uygulamalarda 383 bin 104 şahıs ile 110 bin 137 aracın sorgulaması yapıldı. Sorgulamalarda 2 bin 704 aranan şahıs, 20 araç ve 118 kayıp şahıs bulundu. Yapılan aramalar sonucu, 29 tabanca, 156 tane ev tüfeği, 26 adet kurusıkı tabanca, 398 adet mermim ve 136 adet kesici alet ele geçirildiği belirtildi.

Trafik uygulamalarında 9 milyon 842 bin 326 TL para cezası uygulandı

Denizli genelinde jandarma tarafında yapılan trafik denetimlerinde, 490 araç kontrol edilirken, 273 bin 975 araç ve 198 bin 256 şüphelinin sorgulaması yapıldı. 15 bin 357 araç ve şahıs hakkında toplam 9 milyon 842 bin 326 TL idari para cezası uygulandı. Yapılan denetim sonucunda 276 aranan araç, 414 aranan şahıs, alkollü araç kullanmaktan 649 kişinin sürücü belgesi geri alındı ve 3 bin 700 araç trafikten men edildiği belirtildi.