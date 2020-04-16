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Jandarma aranan 22 kişiyi yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.04.2020 16:08 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 22 kişiyi ele geçirdi.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında;26 bin 98 kişi sorgulanmış, Ayvalık, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 22 şahıs yakalandı.

Jandarma aranan 22 kişiyi yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 22 kişiyi ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında;26 bin 98 kişi sorgulanmış, Ayvalık, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Marmara, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 22 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan uygulamalarda; Gönen ilçesi Denizkent mahallesinde M.O. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet fişek ve Havran ilçesinde Y.D. isimli şahsın üzerinde 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet fişek ele geçirildi.

Jandarma aranan 22 kişiyi yakaladı

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