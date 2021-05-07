Jandarma, Ceyhan Nehri'ndeki adacığa ekilen kenevirleri drone ile tespit etti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Ceyhan Nehri'ndeki adacığa ekilen kenevirler drone ile tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, Ceyhan Nehri'nde eğitim faaliyeti yürütürken bir adacık üzerinde patika yollar olduğunu fark etti.

Ekipler şüphe üzerine adacıklar üzerinde drone ile denetim yaptı.

Denetimde adacık üzerinde kumaş saksılara ekilmiş 10 kök kenevir bitkisi belirlendi.

Jandarma ekiplerince, keneviri ekenlerin yakalanması için yürütülen çalışmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

