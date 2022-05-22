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Jandarma düzensiz göçle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor

22.05.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İHA ve termal kameraların tespit ettiği düzensiz göçmenlere müdahale anlarına ilişkin görüntüler, Van İl Jandarma Komutanlığında yapılan sunumun ardından basınla paylaşıldı

Ülke genelinde yasa dışı göç ve insan kaçakçılığıyla mücadelesini kararlılıkla sürdüren Jandarma Genel Komutanlığı, sınır hattında ve sınır birliklerinin gerisinde alınan güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutuyor.

Van İl Jandarma Komutanlığında, jandarma sorumluluk bölgelerinde yasa dışı göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele konusunda alınan önlemler, yürütülen çalışmalar ve yakalanan düzensiz göçmenlere ilişkin sunum yapıldı.

Sunumu yapan Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti İle Mücadele Daire Başkanı Jandarma Albay Bülent Baykal, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sınır illeri ile ülke genelinde yasa dışı göç ve insan kaçakçılığıyla mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Göçmenlerin yurt içine ulaşmasının engellenmesi için batı illerinden takviye birliklerin bölgeye gönderildiğini anlatan Baykal, sınır boyunca oluşturulan fiziki engelleme sisteminin yanında görüntüleme, gözetleme ve uzaktan algılamaya yönelik son teknolojik sistemlerin de kullanıldığını ifade etti.

Türkiye'nin Suriye ve İran sınırındaki güvenlik duvarı çalışmalarına değinen Baykal, şu bilgileri verdi:

"Sınır hattı boyunca 1028 kilometrelik duvar inşaatı tamamlandı, 77 kilometrelik kısımda duvar çalışmaları devam ederken, 211 kilometrelik kısım ihale aşamasında. 913 kilometrede aydınlatma sistemi tamamlandı, 37 kilometrede de çalışmalar hızla devam ediyor. 293 kilometrede kamera ve algılayıcı sitemlerin kurulumu bitti, sınır hattı boyunca 341 elektro-optik kule yapıldı, 284 termal kamera monte edildi."

1 Ocak-19 Mayıs tarihlerinde yakalanan göçmen sayısının önceki yılın aynı dönemine göre arttığına dikkati çeken Baykal, şunları kaydetti:

"Bizim için önemli olan düzensiz göçmenlere ülkenin sınırlarından girmeden müdahale etmek. Jandarma sorumluluk sahasında geçen yıl 1 Ocak-19 Mayıs tarihlerinde 26 bin 427 düzensiz göçmen ve 856 organizatör yakalanırken, bu yıl aynı dönemlerde 48 bin 50 düzensiz göçmen ve 1488 organizatör yakalandı. Yakalamaların yüzde 63'ü sınır illerinde gerçekleşti."

- "Çabamızı sınırın gerisine verdik"

İçişleri Bakanlığına bağlı tüm kolluk birimlerinin amacının sınır birlikleriyle birlikte düzensiz göçmenlerin tamamını ülkeye girmeden engellemek olduğunu vurgulayan Baykal, İran ve Suriye sınırındaki illerde yaklaşık 8 bin 500 jandarma komando personelinin düzensiz göçle mücadelede aktif olarak görev yaptığını belirtti.

Terörle mücadele harekatının yanında ikinci hatta göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye de yoğunlaştıklarını ifade eden Baykal, şöyle devam etti:

"1000 jandarma komando personeli diğer illerden takviye olarak gönderildi. Yine 750 civarında da Polis Özel Hareket personeli sınır hattına gönderildi. İran ve Suriye sınır illerinde 6 bin 372 jandarma iç güvenlik personeli ve 28 bin 732 güvenlik korucumuz sınır hattının gerisinde görevlendirildi. Çabamızı sınır hattı gerisine verdik. Göçmenlerin il ve ilçe merkezlerine ulaşmasını engelliyoruz. Çok ciddi bir çaba var. Göçmenler genellikle dere yataklarını ve patika yolları kullanıyor. Göçün yoğun olarak yaşandığı Van'da göçmen kaçakçılarıyla mücadele maksadıyla 6 Jandarma Suç Araştırma Timi kuruldu. Göçmen kaçakçılığı yapanların yüzde 90'ının suç örgütleriyle irtibatlı olduğu açıklanmıştı. Bir göçmen Afganistan'dan Avrupa'ya gitmek için uluslararası çatı örgütler aracılığıyla yola çıkıyor. Her ülkede bu çatı örgütün parçaları var. Jandarma Genel Komutanlığı olarak amacımız göçmenin kendisini engellerken suç örgütleriyle de aktif olarak mücadele etmek. Bir göçmen Kabil'den çıkıp İran ve ülkemiz üzerinden İtalya'ya ulaşana kadar kaçakçılara ortalama 10 bin dolar veriyor."

Sunumun ardından düzensiz göçle mücadelede kullanılan teknolojik cihazlar tanıtıldı.

Sınır bölgelerinde İHA ve termal kameraların tespit ettiği düzensiz göçmenlere müdahale anlarına ilişkin görüntüler, sunumun ardından basınla paylaşıldı.

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