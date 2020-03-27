YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Jandarma ekipleri, belde ve köyleri gezerek "evde kal" çağrısı yaptı

Jandarma ekipleri, belde ve köyleri gezerek "evde kal" çağrısı yaptı

MUŞ HABERLERİ  | 27.03.2020 13:36 | Son Güncelleme

Jandarma ekipleri, belde ve köyleri gezerek "evde kal" çağrısı yaptı

Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, belde ve köyleri gezerek "evde kal" anonsu yapmaya başladı.

Muş'ta, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Yaygın, Sungu, Konukbekler ve Kızılağaç beldeleri ile bağlı köyleri dolaşan Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, yöre halkından koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmamalarını istedi.

Ekipler, araçlardan yaptıkları anonslarda, "Değerli vatandaşlarımız, zorunlu olmadıkça kendiniz ve sevdikleriniz için evlerinizden dışarı çıkmamanız önemle rica olunur. Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça evlerinizden dışarı çıkmayınız." uyarısında bulundu.

Yöre halkı da hassasiyetinden dolayı askerlere teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdüKorkunç olay! Tartıştığı oğlunu döve döve öldürdü
Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı Otomobili kundaklayıp sahibinin evine ateş açtı
Anahtar Kelimeler:
Evde kal çağrısı Jandarma Muş Muş Merkez Jandarma Komutanlığı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Tekirdağ'da lise öğrencileri sağlıkçılar için maske üretiyor

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

Adıyaman'da trafik kazası: 1 ölü

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

Bursa'da su sayaçlarına Kovid-19 düzenlemesi

Bursa'da su sayaçlarına Kovid-19 düzenlemesi

Yüksekova’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Yüksekova’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Muş Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
04:36
Sabah
05:59
Öğle
12:24
İkindi
15:55
Akşam
18:39
Yatsı
19:57

Muş Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Sağlık Eczanesi
Merkez
Bilican Eczanesi
Bulanik
Büyük Eczanesi
Haskoy
Özmalazgirt Eczanesi
Malazgirt
Bizim Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Muş’ta “Uyuşturucu ile Mücadele” toplantısı yapıldı

Muş’ta “Uyuşturucu ile Mücadele” toplantısı yapıldı

Muşlular, Çorti festivali için destek bekliyor

Muşlular, Çorti festivali için destek bekliyor

Muş’ta Kaçakçılık Operasyonu

Muş’ta Kaçakçılık Operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.