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  4. Jandarma ekipleri taşların arasına gizlenmiş silah ele geçirdi

Jandarma ekipleri taşların arasına gizlenmiş silah ele geçirdi

MARDİN HABERLERİ  | 21.01.2020 22:54 | Son Güncelleme

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda depo içerisinde, taşların arasına gizlenmiş 1 adet piyade tüfeği ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Dargeçit ilçesi, sözde Kerboran kırsal alanında, Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları tarafından icra edilen operasyon neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen depo içerisinde, taşların arasına gizlenmiş ve poşete sarılı vaziyette 1 adet Kalaşnikof (AK-47) marka piyade tüfeği, 1 adet şarjör, 30 adet fişek ele geçirildi.

Jandarma ekipleri taşların arasına gizlenmiş silah ele geçirdi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda depo içerisinde, taşların arasına gizlenmiş 1 adet piyade tüfeği ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Dargeçit ilçesi, sözde Kerboran kırsal alanında, Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucuları tarafından icra edilen operasyon neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen depo içerisinde, taşların arasına gizlenmiş ve poşete sarılı vaziyette 1 adet Kalaşnikof (AK-47) marka piyade tüfeği, 1 adet şarjör, 30 adet fişek ele geçirildi.

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