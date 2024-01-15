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Jandarma ekiplerinden okul servislerine denetim

15.01.2024 12:07 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de jandarma ekiplerince okul servislerine yönelik düzenlenen trafik denetiminde kusurlu bulunan 3 araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerinden okul servislerine denetim

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 8 Ocak ile 12 Ocak tarihleri arasında jandarma sorumluluk bölgesinde okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, 62 adet okul servis aracı kontrol edilirken, kusurlu bulunan 3 araç sürücüsüne 2 bin 70 TL para cezası kesildi.

Yapılan denetimlerde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan 21 adet Güvenli Servis Kullanım Kartı dağıtılırken, okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.

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