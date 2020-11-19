Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Çardakçı’dan Vali Bilmez’e ziyaret

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti.

Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çardakçı, programı kapsamında ilk olarak Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, ardından da İl Jandarma Komutanlığına ziyaret gerçekleştirdi. Korgeneral Çardakçı, daha sonra beraberindeki Jandarma Genel Komutanlığı Strateji ve Dış İlişkiler Başkanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile Vali Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti.

Vali Bilmez tarafından valilik önünde karşılanan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Valilik Şeref Defterini imzalayıp makamda bir süre görüştükten sonra ziyaretini tamamladı.

