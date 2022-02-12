Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Tunceli’de ziyaretlerde bulundu

TUNCELi (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli’de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Tunceli Valiliğini ziyaret eden Çetin, Valilik binası girişinde Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan tarafından karşılandı.

Çetin, valilik şeref defterini imzaladı.

Ziyaretin ardından beraberindeki heyetle Jandarma Bölge Komutanlığına geçen Çetin, bölgede terörle mücadelede görev alan komandolarla yemekte buluştu.



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