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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Tunceli’de ziyaretlerde bulundu

12.02.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Tunceli’de ziyaretlerde bulundu

TUNCELi (AA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tunceli’de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Tunceli Valiliğini ziyaret eden Çetin, Valilik binası girişinde Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan tarafından karşılandı.

Çetin, valilik şeref defterini imzaladı.

Ziyaretin ardından beraberindeki heyetle Jandarma Bölge Komutanlığına geçen Çetin, bölgede terörle mücadelede görev alan komandolarla yemekte buluştu.

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