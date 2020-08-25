YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Jandarma hırsızları çadırda yakaladı

Jandarma hırsızları çadırda yakaladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 25.08.2020 17:22 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı sonrasında çalışma başlatan jandarma ekipleri şüphelileri çadırda yakaladı.Alınan bilgiye göre, Sivrihisar İlçesi Kadıncık Mahallesinde A.Ş.’ye ait evden 10 Cumhuriyet altını, 8 çeyrek altın, 1 adet bilezik, 500 Dolar ve 300 Euro’nun çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Jandarma hırsızları çadırda yakaladı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı sonrasında çalışma başlatan jandarma ekipleri şüphelileri çadırda yakaladı.
Alınan bilgiye göre, Sivrihisar İlçesi Kadıncık Mahallesinde A.Ş.’ye ait evden 10 Cumhuriyet altını, 8 çeyrek altın, 1 adet bilezik, 500 Dolar ve 300 Euro’nun çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Jasat Dedektif Timleri tarafından şüpheliler kısa sürede tespit edildi. Çandır mahallesinde bulunan çadırlarda yaşayan şüphelileri yönelik yapılan operasyonda çalınan ziynet eşyasını ve paraları ele geçirdi. Ekipler, Y.M., A.M., O.Ç. ve C.A.’yı gözaltına aldı. Şüphelilerden Y.M. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:42
Sabah
06:13
Öğle
13:05
İkindi
16:48
Akşam
19:48
Yatsı
21:12
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
ESTÜ kampüsünden ilginç görüntü
ESTÜ kampüsünden ilginç görüntü
Dondurma ve Tatlı Festivaline Sivrihisar damgası
Dondurma ve Tatlı Festivaline Sivrihisar damgası
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.